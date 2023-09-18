البيت الأبيض: تزايد أعداد أعضاء الكونغرس الذين يعبرون عن امتعاضهم فيما يخص المساعدات المقدمة لكييف

اشار منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، الى أن "الإدارة الأميركية تشهد تزايد بأعداد أعضاء الكونغرس الذين يعبرون عن امتعاضهم فيما يتعلق بالإنفاق والمساعدات المستقبلية لأوكرانيا".

بحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف الناتو، بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا"، مشددا على ان الولايات المتحدة وحلف الناتو يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.