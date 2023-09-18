سلطات أذربيجان تؤكد دخول مساعدات إنسانية الى ناغورني قره باغ

اعلن مسؤول أذربيجاني "دخول شاحنات محمّلة بمساعدات إنسانية إلى إقليم ناغورني قره باغ بعدما اتفق انفصاليون أرمن مع الحكومة في باكو على استخدام الطرق التي تربط الجيب بأرمينيا وأذربيجان|؟
واتّهمت أرمينيا أذربيجان بتأجيج أزمة إنسانية في الاقليم بعدما أغلقت باكو العام الماضي ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا، وحيث تتواجد قوات حفظ سلام روسية.
ونفت أذربيجان الاتهامات قائلة إنه يمكن لناغورني قره باغ تلقي كل الإمدادات اللازمة عبر أذربيجان.
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