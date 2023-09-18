شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضياعها.. الجيش الأمريكي يسأل: هل رأيتم طائرة «إف 35»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” متابعات

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن مقاتلة أمريكية من طراز F-35 تحطمت في قاعدة تشارلستون في كارولينا الجنوبية ونجاة الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة، والجيش الأمريكي يسأل المواطنين عن مكان الطائرة التي فقدت منذ أن قفز منها الطيار ويحثهم على مساعدته في البحث عنها.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فإنه تم نقل قائد الطائرة إلى المستشفى بعد أن قفز من طائرة بوفورت إف-35 التابعة لقوات مشاة البحرية في شمال تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وتعمل قاعدة تشارلستون المشتركة مع أفراد الطوارئ المحليين للتحقيق في «الحادث المؤسف»، حسب ما صرّح به المسؤولون لـWCIV ABC News 4 وWCBD-TV.

ويبحث الجيش الأمريكي عن طائرة «إف 35» مفقودة، وطلب «مساعدة الجمهور» في هذه المهمة، بعد أن تسبب حادث في قفز قائدها بعد ظهر الأحد.

وقالت قاعدة تشارلستون المشتركة في قناتها على تطبيق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومقرها ولاية ساوث كارولينا، إن الطائرة كانت من طراز «إف 35» وتابعة لقاعدة مشاة البحرية الجوية.

وقفز الطيار بسلام ونقل إلى مركز طبي، لكن موقع الطائرة لا يزال مجهولاً.

وأضافت قاعدة تشارلستون المشتركة: «استناداً إلى آخر موقع معروف للطائرة، وبالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، فإننا نركز اهتمامنا شمالي مدينة تشارلستون، حول بحيرتي مولتري وماريون».

وتابعت القاعدة: «يطلب من الجمهور التعاون مع السلطات العسكرية والمدنية، مع استمرار جهود البحث».

وطلبت من أي شخص لديه معلومات حول مكان وجود الطائرة، الاتصال بمركز عمليات الدفاع التابع للقاعدة.

وتعمل القاعدة مع قاعدة مشاة البحرية الجوية في بوفورت للمساعدة على تحديد موقع المقاتلة المفقودة، ونشرت فرق الطوارئ في محاولة للعثور عليها.