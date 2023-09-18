شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تسقط مسيرات فوق القرم.. وكييف تحبط هجوماً روسياً على أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات - عواصم

أعلنت روسيا ليل الأحد الاثنين، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضاً فوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

وتشهد شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014، تزايداً في الهجمات الأوكرانية خلال الفترة الماضية، لاسيما في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام إنه جرى «اعتراض طائرات مسيّرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي استرا (غرب) ودوموديدوفو (جنوب) في منطقة موسكو، ومنطقتي بيلغورود وفورونيج (جنوب غرب)».

كما تمّ إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة ليل الأحد في أجواء جنوب غرب القرم، وأخرى فوق بيلغورود، وفق تحديثات الوزارة.

وبذلك، ارتفع إلى 13 عدد المسيّرات التي أعلنت القوات الروسية إسقاطها الأحد، 9 منها في القرم، ولم تعلن وزارة الدفاع إلى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء هذه الهجمات.

في المقابل، أشار بيان الوزارة إلى أن ورش الإنتاج في مصنع خاركيف للدروع حيث يتم إصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تعرض لهجوم صاروخي.

وكان أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف، أفاد في وقت سابق على تليغرام بأن منشأة في المدينة أصيبت بأربعة صواريخ موجهة من طراز أس-300، ما تسبب باندلاع حريق.

وتقع خاركيف والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه جنوب بيلغورود الروسية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية الأحد طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في حزيران/يونيو.

من جهتها، قالت أوكرانيا الاثنين إنها أسقطت 18 طائرة مسيرة و17 صاروخ كروز في هجوم شنته روسيا على أراضيها خلال الليل.

وذكرت القوات الجوية في منشور على تطبيق تليغرام، أن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيرة على منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوب أوكرانيا خلال الليل.

وأضافت أنه تم تدمير جميع الصواريخ الـ17 فوق مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وخميلنيتسكي.