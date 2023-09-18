شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تشير إلى احتمال تأخر مصادقة انضمام السويد لـ«الناتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست (رويترز)

قال رئيس البرلمان المجري المنتمي لتحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) مالك قناة (هير تي.في) التلفزيونية المحلية في وقت متأخر الأحد، إن «من غير المؤكد» أن البلاد بحاجة إلى التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مما يشير إلى احتمال زيادة تأخير حدوث هذه العملية.

وعملية التصديق في برلمان المجر معلقة منذ يوليو/تموز 2022، إذ عبرت بودابست عن مخاوفها بشأن انضمام السويد للحلف بسبب انتقادات السياسيين السويديين للمجر بأنها متراجعة ديمقراطياً.

ولم تصدق تركيا والمجر بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.