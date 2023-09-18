شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة زعماء البلدين.. وزير خارجية الصين يزور روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين(أ ف ب)

يعتزم وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة روسيا، في رحلة تستمر أربعة أيام، لإجراء محادثات أمنية استعداداً لزيارة مهمة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في أكتوبر. وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنه «بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف، يتوجه وانغ يي الذي يشغل منصب وزير الخارجية ويرأس مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الحاكم إلى روسيا لعقد الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية الروسية بين 18 و21 أيلول/ سبتمبر».

ومن المتوقع أيضاً أن يمهد وانغ لزيارة بوتين إلى العاصمة الصينية لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث بعد دعوة من الرئيس شي جين بينغ خلال زيارة رفيعة المستوى لموسكو في مارس.

وحضر بوتين أول منتديين للحزام والطريق في الصين في عامي 2017 و2019.

لكن لا توجد زيارات خارجية معروفة لبوتين منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

وفي الأول من سبتمبر، قال بوتين إنه يتوقع أن يلتقي شي قريباً، لكنه لم يؤكد صراحة أنه سيسافر إلى الصين مرة أخرى.

فيما أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، رداً على سؤال بشأن زيارة الرئيس بوتين المحتملة للصين: «من المعروف أننا تلقينا دعوة، وأننا نعتزم الذهاب إلى الصين عندما يُعقد منتدى حزام واحد - طريق واحد».

«حزام واحد - طريق واحد» هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلداً.

ويشير «الحزام الواحد» إلى مكان يعرف تاريخياً بطريق الحرير القديم، وهو عبارة عن شبكة طرق تجارية تمر عبر جنوب آسيا لتربط الصين بدول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وصولاً إلى تركيا.