انت الان تتابع خبر بتهمة تضخم وغسل الأموال.. تنفيذ امر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "نفذت امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الأموال"، مشيرةً الى "ضبط عقود مشاركة بحوزته".

واعتقلت القوات الامنية، اليوم الاثنين، مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة الارهاب غسل الأموال.



وبحسب وثيقة صادرة من محكمة استئناف الكرخ بتاريخ الامس (17 ايلول 2023)، وحصلت عليها الخليج 365، فأن "المحكمة أصدرت أوامر بألقاء القبض على مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة تمويل الإرهاب غسل الأموال".

نص الوثيقة ادناه: