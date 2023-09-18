انت الان تتابع خبر بعد اعتقال مدير مصافي الوسط.. نصيف تدعو للتحقيق بملفات فساده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في الوقت الذي نشكر فيه كل مَن ساهم في القبض على هذا الفاسد المجرم في عملية أمنية مشددة الليلة الماضية بتهمة الإرهاب وغسيل الأموال، نأمل أن يتم التحقيق في كافة ملفات فساده التي أعلنا عنها سابقاً وقدمناها الى الجهات المعنية ".وأضافت: "كما نجدد عتبنا على بعض النواب الذين وقفوا ضدنا سابقاً والتقوا بهذا المجرم وجاملوه وهاجمونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعلم بأنهم اليوم في موقف محرج للغاية بعد أن اتضح أنه ليس فقط فاسد وإنما متورط في قضايا إرهاب وغسيل أموال ".

وتابعت نصيف، إن "هذه العملية الأمنية تبعث الأمل في نفوسنا بأن نبني دولة قوية لا مكان فيها للفاسدين".