شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات أرضية بالكونغو تودي بحياة 17 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر وقوع انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة في شمال غربي الكونغو الديمقراطية.
ووقعت الكارثة على طول نهر الكونغو في بلدة "ليسال" في مقاطعة مونجالا شمال غربي البلاد، حيث كان الضحايا يعيشون في منازل بنيت عند سفح الجبل، إذ تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة، بما في ذلك انهيار أرضي ابتلع عدة منازل.
وحذّرت السلطات في الكونغو من أن عدد القتلى قد يرتفع في الوقت الذي يقوم فيه عمال الإنقاذ بفحص الأنقاض تحت المنازل المنهارة.
وصل الإعصار "#لان" إلى اليابسة في غرب #اليابان صباح اليوم، مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.— صحيفة اليوم (@alyaum) August 15, 2023
وحذرت الوكالة في بيان لها من وقوع انهيارات أرضيّة وفيضان الأنهار، وتسبّب الإعصار في إلغاء مئات #الرحلات_الجوّية وتعطيل حركة السكك الحديد#اليوم pic.twitter.com/aDoU40QVwq