وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي: الطاقة النووية ليست خيارا بالنسبة لأستراليا

كشف وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، عن إن "الطاقة النووية ليست خيارا بالنسبة لأستراليا، حيث سيكلف التحول من الطاقة الحرارية إلى النووية 249.4 مليار دولار".

وأوضح بوين أن "الطاقة النووية ليست في صالح أستراليا، فهي ليست مصدرا مناسبا للطاقة". وتابع الوزير: "إنها بالتأكيد ليست رخيصة، ولا تتناسب من حيث فترة الانتقال"، معتبرا ان "من المفترض أن تنتقل أستراليا إلى محطات الطاقة النووية في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات في أحسن الأحوال". وتساءل "فهل يطلب منا حقا عدم القيام بأي شيء حتى ذلك الحين؟".