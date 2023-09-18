أمن الدولة أوقفت موظفا في مرفأ بيروت لتقاضيه رشاوى من المستخدمين الجمركيين

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب مرفأ بيروت، موظّفًا في المرفأ، بعد تقاضيه رشاوى من المستخدمين الجمركيّين.
وفي التّفاصيل أنّ معلومات وردت للمكتب تفيد بأنّ موظّفًا في المرفأ، يفوق راتبه 3000 دولار، يفرض رشاوى على المستخدمين الجمركيّين لتوقيع معاملاتهم. وبعد رصده لنحو الشّهرين، وبعد أخذ إشارة القضاء، تمّ استدعاء أشخاص على تماسّ معه، وتمّ استدعاؤه ومواجهته بالأدلّة الحسّيّة الّتي تدلّ على تورّطه برشاوى محدّدة للقيام بواجبه الوظيفيّ؛ على رغم راتبه المرتفع الّذي يفوق 3000 دولار أميركي.
بعد اعترافه بصحّة الاتّهام، أُوقِف وأُحيل على النيابة العامة المالية.
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