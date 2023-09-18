مصرف لبنان: الموجودات الخارجية تبلغ 8 مليار و498 مليون دولار والمطلوبات مليار و279 مليون دولار

أصدر مصرف لبنان بياناً بالموجودات والمطلوبات الخارجية، مشددا على أن مصرف لبنان يتابع سياسته المعلنة والتزامه بالمحافظة على الاحتياطيات الاجنبية السائلة لديه وعدم استعمالها الا في سياق تطبيق التعميم 158. وبحسب الجدول تبلغ الموجودات الخارجية السائلة 8 مليار 498 مليون دولار والمطلوبات مليار و279 مليون دولار.

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