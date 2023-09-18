الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقسا صيفيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية".

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و انخفاضها في الداخل حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً ورياح ناشطةاحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل حيث تكون اعلى من معدلاتها الموسمية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: غائم جزئياً ورياح ناشطةاحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الخميس: غائم جزئياً الى غائم ورياح ناشطةاحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.