الارشيف / اخبار العالم

الجزائر تطرح ممارستين لشراء قمح الطحين والشعير

0 نشر
دبي - العربية.نت 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم الجزائر تطرح ممارستين لشراء قمح الطحين والشعير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متعاملون أوروبيون، اليوم الاثنين، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح ممارسة دولية لشراء قمح الطحين مع طلب شحنه في فترات مختلفة بين منتصف نوفمبر /تشرين الثاني ونهاية ديسمبر /كانون الأول من مناشئ التوريد الرئيسية.

وأردف المتعاملون أن الديوان طرح أيضا ممارسة لشراء الشعير مع شحنه في نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارستين هو غدا الثلاثاء وفق "رويترز".

مادة اعلانية

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا