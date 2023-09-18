شكرا لقرائتكم الجزائر تطرح ممارستين لشراء قمح الطحين والشعير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متعاملون أوروبيون، اليوم الاثنين، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح ممارسة دولية لشراء قمح الطحين مع طلب شحنه في فترات مختلفة بين منتصف نوفمبر /تشرين الثاني ونهاية ديسمبر /كانون الأول من مناشئ التوريد الرئيسية.

وأردف المتعاملون أن الديوان طرح أيضا ممارسة لشراء الشعير مع شحنه في نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارستين هو غدا الثلاثاء وفق "رويترز".