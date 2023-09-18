انت الان تتابع خبر العراق على موعد مع أمطار خفيفة تبدأ بوادرها منتصف الاسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عطية، في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "حالة جوية ممطرة خفيفة تبدأ بوادرها منتصف الاسبوع المقبل".

وأضاف: "لم يتم تحديد الموقع والشدة حتى الان.. سيسبقها ارتفاع متفاوت بدرجات الحرارة في معظم المدن عدة ايام ثم تعود للانخفاض من جديد".



وكانت هيئة الأنواء الجوية، قد أعلنت حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع قليل في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

واضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفتت إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".