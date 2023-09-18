انت الان تتابع خبر فالفيردي يحسم مصيره مع ريال مدريد: سأرحل بحالة واحدة فقط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فالفيردي، في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس- تويتر سابقًا" للتواصل الاجتماعي: "أنا أملك القدرة على اللعب لريال مدريد، إن شعرت بغير ذلك، فربما أبحث عن حل آخر، أو ربما يبحث الريال نفسه عن حل بالنسبة إليَّ".ووفقًا لرومانو، رفض فالفيردي (25 عامًا) عروضًا قُدمت إليه من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفية المنقضية، لأن رغبة اللاعب الوحيدة تكمن في البقاء مع ريال مدريد.

ويمتد تعاقد فالفيردي مع ريال مدريد حتى 30 يونيو/ حزيران 2027، فيما تُقدَر القيمة السوقية للاعب بـ100 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وأحرز فالفيردي هدفًا أمس الأحد، ليُسهم في فوز ريال مدريد (2-1) على ضيفه ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الموسم الجديد (2023-24) لبطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وإجمالًا، سجّل فالفيردي 19 هدفًا وقدّم 15 تمريرة حاسمة، خلال 209 مباريات خاضها مع الفريق الأول لريال مدريد حتى الآن، وفقًا لبيانات "ترانسفير ماركت" أيضًا.

