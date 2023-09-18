الحماية المدنية الجزائرية: انتشال 92 ضحية منذ بدء عمليات البحث بدرنة الليبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

ذكرت الحماية المدنية الجزائرية أن عملياتها في مجال البحث والتنقيب في مدينة درنة الليبية، منذ الثلاثاء الماضي، أسفرت عن العثور على 92 ضحية متوفاة.

وأوضحت، في بيان، أنه تم انتشال، 54 ضحية أمس، فيما لا تزال عمليات البحث والتنقيب مستمرة بالاستعانة بفرقة البحث والإنقاذ والفرقة الطبية والكلاب المدربة.

كانت الجزائر قد أعلنت الثلاثاء الماضي إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى ليبيا، وذلك إثر الإعصار الذي ضرب عددا من مدنها.

وشملت هذه المساعدات مواد غذائية وطبية وألبسة بالإضافة إلى خيم عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات.