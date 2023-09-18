الطماطم بـ21.5 جنيه والبصل بـ27.. أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "الخليج 365" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الإثنين كالتالي:

- الطماطم بـ21.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ14.5 جنيه.

‏- البصل الأبيض بـ27 جنيهًا.

-‏‎البصل الأحمر بـ27 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ19جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ32 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ16 جنيهًا.

- الباذنجان الرومي بـ6 جنيهات.

- الفلفل الرومي بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ20 جنيهًا .

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيهًا .

- البامية بـ50 جنيهًا.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ28.5 جنيه .

- الجوافة بـ27 جنيهًا.

‏‎‏‏‎‏‎‏- تفاح أحمر إيطالي بـ30 جنيهًا.

- الموز البلدي بـ15 جنيهًا.