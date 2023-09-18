شكرا لقرائتكم هل يجب الاستثمار في "آرم" أو "إنفيديا"؟.. خبير يكشف أيهما الأفضل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفع سهم "آرم" خلال الجلسة الأولى للشركة مع بدء التداول بنحو 8.3%، وسط ترقب المستثمرين بدء التداولات في "وول ستريت" هذا الأسبوع.

ومع هذه المكاسب زادت حيرة المستثمرين حول الانكشاف على سهم "آرم" أو "إنفيديا". لقد تضاعف سعر سهم "إنفيديا" بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العام، وهو ما يفوق بكثير أي سهم آخر في مؤشر S&P 500. لكن نسبة السعر إلى الأرباح لشركة "آرم" تقترب الآن من 170 مرة، وهي نسبة أعلى مقارنة بنظيرتها "إنفيديا" التي تقدر بـ105.02 مرة، التي تطور وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي المتقدم.

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وفي هذا الإطار، يقول مدير صندوق التحوط "ساتوري" دان نايلز، في مقابلة مع "CNBC" الأميركية اطلعت عليها "العربية.نت"، إنه "يفضل امتلاك سهم "إنفيديا".

وأشار إلى أن 75% من إيرادات "إنفيديا" تعتمد على مراكز البيانات، في حين أن أقل من 15% من إيرادات "آرم" تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن نمو إيرادات "آرم" بنسبة 10%، والتي من المتوقع أن تتسارع، تعتبر أقل بكثير من توقعات نو إيرادات إنفيديا" البالغة 170% في الربع الحالي.

وانخفضت أسهم "إنفيديا" بأكثر من 7% حتى الآن في سبتمبر، ويصف نايلز ذلك بأنه "تصحيح صحي للغاية".

وقال: "الشيء الجميل هو أنه بالنسبة للمستثمرين الذين شعروا أنهم فاتهم الأمر من قبل، يمكنك الآن شراؤه بسعر 31 مرة لسعر السهم الثابت، وهو ما يمثل انخفاضًا من المتسويات السابقة البالغة 50. لذلك أعتقد أنه إذا كنت تفكر بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فعليك أن تبدأ في "إنفيديا" لأنها ليست باهظة الثمن عندما تنظر إليها مقارنة بمعدل نموها."

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كما نصح المستثمرين بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي عبر شركات أخرى، مثل "ألفابيت" و"ميتا" و"أمازون" و"إنتل".

وقال إنه بينما تستخدم "ميتا" الذكاء الاصطناعي لعرض الإعلانات وتقديم التوصيات على منصاتها، فإن "إنتل" تعتبر رائدة في المجال من حيث خدمتها لشركات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف نايلز: "هذه كلها أسماء يمكنك شراؤها بتقييمات أفضل بكثير مما يمكنك شراء شركة "آرم"، وأنا لا أزعم أن "آرم" ليست شركة عظيمة". "إنها شركة رائعة للغاية. إن قيمتها ليست رائعة. وهذا هو الفرق الحاسم".