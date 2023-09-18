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وزارة المالية الكويتية تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اختراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المالية الكويتية في بيان أنه "تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة"، مشيرة إلى أن "التقييم جار لمستوى محاولة الاختراق".

وأكدت أن "إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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