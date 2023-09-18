انت الان تتابع خبر استقبال الابطال لرونالدو في طهران (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقام المواجهة مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال في طهران.

واحتشدت جماهير إيرانية غفيرة وهي ترتدي قميص النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي وفندق إقامة النادي في طهران وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم البرتغالي.