وزارة المالية الكويتية: أحد أنظمتنا تعرض لمحاولة اختراق ويجري تقييم مستواها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ متابعات

أعلنت وزارة المالية الكويتية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن المحاولة حدثت عبر فيروس فجر اليوم، مشيرةً إلى أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق.

وأكدت أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، لافتةً إلى أن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة.