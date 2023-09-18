المؤبد لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والإدراج على قوائم الإرهابيين بتهمة الانضمام لداعش.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "م. ر" بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع الإرهابية.

نسبت النيابة للمتهم خطف مواطنين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.