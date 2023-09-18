أقدمت سيدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه على قتل زوجها بالسم، والتخلص من جثته بمساعدة رجلين من التابعية السورية، حيث تم نقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل عاليه، وألقت كمية من مادة "الأسيد" عليها بهدف تحللها قبل رميها.
وفور العثور على الجثة، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادثة.
وأكد رئيس البلدية ياسر غصن في حديث لـ"النشرة" أن كل المعطيات فيما يتعلق بالحادثة باتت لدى القوى الامنية التي تجري التحقيقات اللازمة.
يذكر ان المغدور كان قد فقد بتاريخ 20 آب، وقد نشرت شقيقته فيديو منذ اسبوعين تطالب بمعرفة مصير أخيها، فيما تم توقيف الزوجة بتاريخ 7 ايلول حيث اعترفت بفعلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة قتلت زوجها في بلدة البساتين بعاليه ورئيس البلدية اكد لـ"النشرة" ان المعطيات باتت لدى القوى الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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