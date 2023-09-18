أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، اللبناني (ع.ع.) في منطقة صور، بعد إقدامه على نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره مع العلم الاسرائيلي، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أوقفت مواطناً نشر مقاطع فيديو تظهره مع العلم الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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