قائد الجيش عن الملف الرئاسي: "ما بيهمني وما بيعنيني" ولم يبحثه أحد معي ولم أبحثه مع أحد

أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون، خلال لقائه وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، أن "موضوع رئاسة الجمهورية ما بيهمني وما بيعنيني، ولم يبحثه أحد معي ولم أبحثه مع أحد".
واعتبر عون، أن "تهريب النازحين عبر الحدود مضبوط الآن بنسبة تصل إلى 85 في المئة"، لافتاً إلى أن "الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا نملك العديد الكافي ولا الإمكانات اللوجستية لضبطها بالكامل"، مشدداً على أن "ضبط التهريب مسؤولية مشتركة تبدأ بالمواطن مرورا بالبلديات والإدارات الرسمية وصولا الى الجيش".
وأوضح أنه "لا نية ولا سعي لدى الجيش لدخول مخيّم عين الحلوة"، مؤكداً "اتخذنا كل الإجراءات ونشرنا قوةً عسكرية حول المخيم لمنع تمدّد القتال إلى خارجه".
وأضاف "أولويتنا الأمن، ونعمل ليلاً نهاراُ على ضبطه، فالسلاح منتشر ومتفلت، والقضاء لا يساعدنا في ضبط المتفلتين والمرتكبين والمخلين".
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