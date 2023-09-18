اجتمع مجلس القضاء الاعلى تزامنا مع بدء السنة القضائية اليوم مع القضاة العدليين في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، حيث جرى عرض الجهود المبذولة في سبيل تحسين ظروف العمل القضائي وضرورة تسييره وتفعيله، وقرر المجلس ابقاء جلساته مفتوحة مواكبة للظروف كافة.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الاعلى بحث مع القضاة العدليين في سبل تحسين ظروف العمل وابقى جلساته مفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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