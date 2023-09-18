ميقاتي وصل الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للأمم المتحدة

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويضم الوفد اللبناني الى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد. ووفق البرنامج المقرر سيلقي ميقاتي كلمة لبنان امام الجمعية وسيعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة. كذلك سيشارك ميقاتي اليوم في الجلسة الافتتاحية ل"منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"وسيلقي كلمة في المنتدى عند الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة والنصف ليلا بتوقيت بيروت) ومن ثم يجتمع مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مقر الامم المتحدة.

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