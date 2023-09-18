التحكم المروري: 3 قتلى نتيجة اصطدام سيارة بعامود إنارة على اوتوستراد الغازية

أفادت غرفة التحكم المروري، عن سقوط 3 قتلى نتيجة اصطدام سيارة بعامود إنارة على اوتوستراد الغازية باتجاه صور، وحركة المرور ناشطة في المحلة.

وفي التفاصيل، أوضح مراسل "النشرة" في صيدا، أن "سيارة اجتاحت دراجة نارية على الاوتوستراد واصطدمت بالحاجز الحديدي الجانبي ما ادى الى انقلابها راسا على عقب واستقرت على الدراجة النارية حيث قتل سائق السيارة وزوجته وجرح طفلتهما وهم من بلدة حبوش في قضاء النبطية".

وعلى الفور حضرت القوى الامنية وقامت بمعاينة الحادث، كما حضرت سيارة اسعاف وعملت على نقل الضحايا والطفلة الى مستشفيات المنطقة.