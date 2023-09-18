أبو شريف عقل: لوقف البيانات المضادة والتشهير والإستفزاز في مخيم عين الحلوة

أكد الناطق الرسمي باسم "عصبة الأنصار الإسلامية" الشيخ أبو شريف عقل، أن "ميزان الصدق في الحرص على استتباب الأمن في مخيم عين الحلوة هو وقف البيانات والبيانات المضادة والتشهير والتشهير المضاد والإستفزاز والإستفزاز المضاد"، مضيفاً "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".

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