انت الان تتابع خبر أفرجت عنهم واشنطن بصفقة تبادل أسرى.. وصول إيرانيين الى الدوحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مصادر مطلعة تحويل أموال إيرانية تم الإفراج عنها إلى قطر، ويبلغ إجمالي هذه الأموال 6 مليارات دولار.

وذكرت وكالة تسنيم، أن "معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة"، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضًا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.



وأعلن مسؤول أمريكي كبير، في وقت سابق، بأن الرئيس جو بادين أصدر اليوم الإثنين، عفوًا عن خمسة إيرانيين مدانين ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة، وذلك ضمن عملية تبادل السجناء مع طهران.

وأوضح المسؤول، أن "بايدن سيفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية وعلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد".

وذكرت وكالة تسنيم أن "معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة"، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضًا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.

