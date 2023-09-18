انت الان تتابع خبر بيلينجهام يتوج بجائزة جديدة مع مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فقد توج بيلينجهام بجائزة لاعب شهر أغسطس/آب في صفوف الميرنجي.

وخاض بيلينجهام 3 مباريات مع ريال مدريد في الليجا، خلال أغسطس/آب الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع آخر.



ويتصدر بيلينجهام قائمة هدافي الليجا هذا الموسم، برصيد 5 أهداف، بعد مرور 5 جولات.

وكان بيلينجهام قد تحصل على جائزة لاعب الشهر في الليجا، وذلك قبل مباراة ريال سوسيداد، والتي حسمها الميرنجي (2-1).

وتعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

