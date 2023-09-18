إسلام آباد ـ د.ب.ا: كتب رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر خطابا لنظيره الأفغاني محمد حسن آخوند يؤكد فيه الحاجة لعمل الدولتين سويا لتحقيق الأهداف المشتركة.

يأتي خطاب كاكر لنظيره الأفغاني في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين بسبب ارتفاع وتيرة الهجمات عبر الحدود.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن كاكر قال في خطابه “باكستان تحظى بعلاقات أخوية وثيقة مع أفغانستان، فنحن دولتان جارتان وشقيقتان”.

وأضاف كاكر أن إسلام آباد عازمة على تعزيز العلاقات الثنائية والسياسية والأمنية والاقتصادية مع كابول.

ويذكر أن اشتباكا وقع في السادس من سبتمبر الجاري بين القوات الأمنية للدوتين، مما أسفر عن إصابة جندي من قوات حرس الحدود. وهذا أدى لإغلاق حدود تورخام لأكثر من أسبوع.

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام آباد تدعو للعمل مع كابول لتحقيق الأهداف المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.