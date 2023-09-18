أوكرانيا: روسيا تنشر 6 سفن حربية في مهمات قتالية قبالة شبه جزيرة القرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

أعلنت الخدمة الصحفية للقوات البحرية الأوكرانية صباح اليوم /الاثنين/ أن الجيش الروسي قام بنشر ست سفن حربية في مهمات قتالية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم دون رصد حاملات صواريخ كروز بينها.

وذكرت الخدمة الصحفية – في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية الرسمية-:” أنه لا تزال هناك أربع سفن تابعة للبحرية الروسية في بحر آزوف، فضلًا عن سفينة حربية روسية أخرى في مهمة قتالية في البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف البيان أن روسيا قررت في وقت سابق سحب ثلاث سفن إنزال كبيرة من البحر الأسود إلى بحر آزوف في أعقاب سلسلة من الضربات الأوكرانية التي خلفت أضرارًا بالغة بسفينة إنزال كبيرة وغواصة في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم المحتلة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها قواتها استعادت من القوات الروسية نحو 7 كيلومترات مربعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد، وذلك في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف منذ أشهر، فيما تواصل قواتها صد الهجوم الروسي على بلدتي أفدييفكا ومارينكا في الجنوب بمنطقة دونيتسك.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، حسبما نقلت قناة “فرانس 24” الإخبارية، اليوم /الاثنين/، إنه تم تحرير كيلومترين مربعين في قطاع باخموت، كما حررت قوات الدفاع في الجنوب 2ر5 كيلو متر مربعة من الأراضي، مؤكدة بذلك أن القوات الأوكرانية استعادت مزيدا من الأراضي على خط المواجهة شرقا وتقدمت جنوبا في إطار هجومها العسكري المضاد على القوات الروسية.

وأشارت إلى أن قوات كييف استعادت أيضا قريتين واقعتين على القسم الجنوبي من المدينة وهماأندرييفكا وكليشتشيفكا، كما حررت القوات أراضي تبلغ مساحتها 51 كيلومترا مربعا بالقرب من باخموت منذ بدء الهجوم المضاد.

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية تواصل صد الهجوم الروسي على بلدتي أفدييفكا ومارينكا في الجنوب بمنطقة دونيتسك، مبينة في الوقت نفسه أن القوات الأوكرانية تحاول التقدم صوب بحر آزوف في تحرك بالجنوب هدفه شق صف القوات الروسية، ونجح التحرك في استعادة مساحات تبلغ 2ر5 كيلو متر الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أن أوكرانيا استعادت إجمالا أكثر من 260 كيلومترا مربعا في الجنوب خلال الهجوم المضاد.