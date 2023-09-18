زار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وجرى خلال اللقاء بحث في الموضوع الرئاسي وما يمكن ان يحصل من تطورات في ضوء التحرك الفرنسي في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب زار باسيل وبحثٌ في الموضوع الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.