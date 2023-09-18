انت الان تتابع خبر إيران تحدد موعد كشف نتائج تحقيقات اغتيال سليماني ورفاقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشار وزير الخارجية الإيراني، عباس علي كدخدائي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ومرافقيه، الشهر المقبل"، لافتاً إلى أنه "تم تحديد عدد من المتهمين ليتم المصادقة على إدانتهم من قبل المحكمة المعنية".ونوّه إلى أن "الجانب الدولي المتعلق بملف اغتيال سليماني، يواجه بعض التأخير نظرا لطبيعة الظروف السائدة على هذا الجزء من العمل".

وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

