انت الان تتابع خبر خلال لقاء سوسيداد.. حكم يستفز لاعبي مدريد بتصرف مفاجئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه ريال سوسيداد (2-1) مساء الأحد، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني

وفي الدقيقة 83 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، رصدت عدسات المصورين قيام حكم الراية باو نوربيرت سيبريان بالتخلي عن موقعه ودخول الملعب لتوصيل الكرة إلى كيبا أريزابالاغا حارس الريال.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "الحكم المساعد كان يريد منع ريال مدريد من القيام بأي محاولة لتضييع الوقت والحفاظ على التقدم مع اقتراب المباراة من نهايتها، وهو أمر أثار حفيظة المشجعين ولاعبي الفريق الملكي".

كذلك تحدث ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، مع حكم الساحة سوتو غرادو، لإبداء اعتراضه على تصرف الحكم المساعد.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن "ما قام به سيبريان يعد لفتة غير عادية للغاية في التحكيم، على الرغم من عدم وجود لوائح تمنع الحكام من لمس الكرة".

وألقت الصحيفة الضوء على أن الحكم يواجه اتهامات بإظهار تشجيعه لبرشلونة، غريم ريال مدريد، وذكرت في هذا السياق واقعة تعود إلى عام 2016، بعد مباراة كلاسيكو بين البارسا والريال.

وتم تجميد سيبريان بعد مباراة الكلاسيكو المذكورة، بسبب قربه الملحوظ من لاعبي برشلونة في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.

