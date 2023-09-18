انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب الجزائر وزلزال يهز تايوان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز، انه سجل اليوم عند الساعة 12:55، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر، بولاية المسيلة".

وأوضح المركز أنه "تم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة".

فيما أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن "زلزالاً قوته 6.1 درجات هز شمال شرقي منطقة تايوان اليوم".



وأضاف المركز أن "الزلزال كان على عمق 171 كيلومتراً".

جدير بالذكر أنه في 8 ايلول، ضرب زلزال عنيف جبال الأطلس الكبير في المغرب، حيث بلغت قوته 7.2 درجة وأودى بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابا، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

