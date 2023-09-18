"مجانية دون أي تكاليف".. الاتصالات تكشف شروط القبول في مبادرة أشبال مصر الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشفت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، تفاصيل برنامج أشبال مصر الرقمية، موضحة أن تكنولوجيا المعلومات موجودة في جميع مجالات الحياة.

وقالت "بركة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن المبادرة مجانية دون أي تكاليف، ولا تشترط سوى التفوق والالتزام.

وأكدت أن مبادرة أشبال مصر الرقمية بدأت العام الماضي وكان البرنامج يسعى لضم 3 آلاف طالب من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي، ويتم التأكيد على حضور كل الطلاب وتنفيذ ما يُطلب منهم.

وأضافت أنه كان هناك إقبال كبير من الطلاب العام الماضي، وتم قبول 8 آلاف منهم إضافة إلى 3000 طالب في برنامج آخر، لافتة إلى أن المبادرة عبارة عن 5 مستويات الأول يكون الطالب على معرفة بكل حاجة عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأوضحت أن الطالب يجب أن يكون متفوقا في الرياضيات واللغة الإنجليزية حتى يستطيع فهم المحتوى الذي يقدم له، والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن هناك طلاب من كل المحافظات على مستوى الجمهورية يشاركون في المبادرة، ومن يريد المشاركة يسجل على موقع المبادرة أو الدخول على صفحة المبادرة على فيسبوك ويجد عليها كل المعلومات.