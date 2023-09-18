انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة رئيس الحكومة العراقية

انطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، في دورته الـ24، لعام 2023، بمشاركة اكثر من 500 دار نشر من اكثر من 15 دولة عربية واجنبية وبحضور المملكة المغربية كضيف شرف لهذه الدورة، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 27 من أيلول 2023. وستفتح أبوابه يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

واعتبر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح إن "هذه التظاهرة الثقافية تجسد الإهتمام الكبير بالكتاب وقارئيه وأهمية الفعاليات الثقافية في صناعة مستقبل يليق بالعراق".

وأكد رئيس الحكومة العراقية على أن الاهتمام بالكتاب يتضاعف، وكذلك صناعته وكاتبه في هذه الأيام خصوصاً بسبب التحديات التي تواجه القراءة والكتاب بشكلٍ عام.

واوضح بانه كثرت الشكوى من قلة القراءة ومحاولة التقنيات الحديثة والسوشيال ميديا سحب البساط من الكتاب الورقي، ومعرض بغداد الدولي للكتاب يمثل جرعة من العافية للكتاب والقراءة والمعرفة.

وأكد السوداني أنه مهما تغوَّلت التكنولوجيا، وانتشر الكتاب الإلكتروني، يبقى للكتاب طعم خاص، حيث أسهم بتغيير العقول وتربية الأجيال وستبقى الحكومة داعمة للشأن الثقافي، إنطلاقاً من واجبها وبرنامجها لبناء العراق.

اضاف رئيس الحكومة العراقية: "ستتخذ الحكومة إجراءات عديدة لتسهيل مهمة دور النشر العراقية؛ دعماً للفعل الثقافي والتنويري سنطلق قروضاً خالية من الفوائد لدور النشر، كما سندعم معارض الكتب الرئيسة في العراق".

بدوره، صرح المدير التنفيذي لمعرض بغداد الدولي للكتاب الاستاذ محمد زكي احمد ان "هذه الدورة تتميز عن كل ما سبقها من دورات بمستواها التنظيمي الرفيع، بالاضافة الى اطلاق مبادرة "إقرأ" للمرة الاولى في معرض بغداد بعد نجاحها الضخم الذي حصدته في معرض النجف الاشرف الدولي للكتاب الذي اقيم منذ بضعة اشهر، حيث ان هذه المبادرة باتت خلال بضعة اشهر تعتبر المبادرة الاكبر على صعيد العراق لدعم طلاب العلم والمثقفين والشباب وحثهم على اقتناء الكتب من خلال قسائم مجانية تقدمها جهات حكومية واهلية داعمة ومساندة للمبادرة مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية".