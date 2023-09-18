استدعاء السفيرة الألمانية في بكين بعد وصف وزيرة خارجية بلادها الرئيس الصيني بـ"الطاغية"

استدعيت السفيرة الألمانية في بكين إلى وزارة الخارجية الصينية بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي وصفت فيها الرئيس الصيني شي جينبينغ بأنه "طاغية". وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أن "هذا الاستدعاء حصل أمس الأحد". ووصفت السلطات الصينية هذا التعليق الذي أدلت به بيربوك في مقابلة مع محطة فوكس نيوز يوم 14 أيلول خلال زيارة للولايات المتحدة بأنه "استفزاز سياسي".

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