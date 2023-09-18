"برس تي.في": تحرير 5 إيرانيين اعتقلتهم أميركا في إطار اتفاق تبادل السجناء

ذكرت قناة "برس تي.في" الإيرانية إن خمسة إيرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة أُطلق سراحهم، وإن اثنين منهم في طريقهما إلى طهران.

وذكرت القناة في وقت سابق أن الاثنين وهما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور كفراني وصلا إلى الدوحة بالفعل قادمين من الولايات المتحدة.

وغادر خمسة أميركيين إيران ووصلوا للدوحة اليوم الاثنين في إطار اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة يشمل أيضا الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في اتفاق نادر بين البلدين الخصمين.