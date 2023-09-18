كشف المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان تعليقا على ما أدلت به النائبة غادة ايوب، أن "مصدر حكومي يفيد أن ما تسميه سعادتها هدرا هي ديون مستحقة على لبنان بموجب التزامات سابقة، وتم تسديدها بموجب قرار واضح صادر عن الحكومة، بما يضمن استمرار البنك الدولي بتمويل عدد من المشاريع الاساسية في لبنان".
وتمنى المصدر على أيول التدقيق "في ما تعلنه، منعا لوقوعها في فخ التشهير المجاني والحملات السياسية المعروفة الاهداف ليس الا".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ميقاتي رد على النائبة غادة أيوب: ما تسميه سعادتها "هدرا" هي ديون مستحقة على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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