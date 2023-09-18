إصابة طفلة بجروح ورضوض بحادث صدم في سير ـ الضنية

أصيبت طفلة صغيرة في قدمها بجروح ورضوض بعدما صدمتها سيارة في بلدة سير - الضنية عند نزلة بلدة القطين المجاورة. وعملت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافها ونقلها إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

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