روداكوف: لبنان ينتظر حوارا سياسيا صريحا وروسيا ستدعمه باستمرار وبإخلاص

اعتبر السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في بيان، أن "لبنان ينتظر حوارا سياسيا صريحا"، لافتاً الى أن"المبادئ الأساسية لهيكلية الدولة اللبنانية، تتضمن التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع المتنوع".

ولفت روداكوف، الى أنه "منذ إبرام الميثاق الوطني، اتسم هذا التعايش بروح حسن الجوار وتحقق بفضل التوافق والتفاهم المتبادل بين القوى السياسية والدينية الرائدة في البلاد".

وأشار الى أنه "منذ ذلك الحين، تغير الكثير في حياة اللبنانيين. أما ما لم يتغير لديهم فهو حبهم لوطنهم الذي يريدون الحفاظ عليه لأنفسهم ولأبنائهم. إن الطريق إلى استعادة السلام والاستقرار، اللذين يمنحان الفرص للتغلب على أي أزمة، يتحقق، كما كان من قبل، من خلال حوار مفتوح وصادق بين الأهالي الوطنيين في هذا البلد".

وأضاف "تدعم روسيا باستمرار وبإخلاص، كل جهود تهدف إلى الحفاظ على الأداء الفعال لآليات الدولة اللبنانية، دون أي تدخل أجنبي".