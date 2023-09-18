شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستدعي السفير الفرنسي متهمة باريس بالتمييز بحق الصحفيين الروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

استدعت الخارجية الروسية، الاثنين، السفير الفرنسي في موسكو، للاحتجاج على التمييز الذي يتعرض له صحفيون روس، على ما تقول، متهمة باريس بأنها أساءت معاملة مراسلين، خلال قمة مجموعة العشرين في الهند.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن السفير الفرنسي بيار ليفي استُدعي «بسبب الممارسات التمييزية والمناهضة لروسيا لممثلين للسلطات الفرنسية حيال مراسلي ريا نوفوستي ورئيس تحرير روسيا نيوز في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، اللذين منعا بعنف من دخول مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون».