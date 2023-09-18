شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يلتقي نائب الرئيس الصيني الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - (أ ف ب)

يلتقي وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الاثنين، نائب الرئيس الصيني هان جينغ، في إطار محادثات جديدة على أعلى المستويات يجريها البلدان في الأيام الأخيرة.

وذكرت وزارة الخارجية في برنامجها العام، أن بلينكن سيلتقي هان جينغ في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي المحادثات، فيما تتابع الولايات المتحدة عن كثب تغيير مسؤولين في دوائر صنع القرار في بكين. فقد استبدل وزير الخارجية تشين غانغ الذي اختاره شي جين بينغ شخصياً حينذاك بوانغ يي.

وتوقع المسؤولون الأمريكيون بداية بأن يتوجّه وانغ إلى اجتماع الأمم المتحدة السنوي، حيث كان من الممكن أن يلتقي لمدة وجيزة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن الصين قالت إن هان المعروف بدرجة أقل هو من سيحضر.

لكن وانغ، وهو أيضا مدير السياسات الخارجية للحزب الشيوعي، عقد محادثات نهاية الأسبوع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سالفيان في مالطا.

وتفيد الولايات المتحدة بأنها تسعى لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين للتعامل مع التوترات المتكررة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.