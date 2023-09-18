شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الرئيس الأمريكي يعتزم مقاضاة "الإيرادات الداخلية".. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاضاة هيئة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة، بسبب الكشف بشكل غير قانوني عن بيانات تتعلق بضرائبه.

وأقام هانتر بايدن الدعوى اليوم الاثنين أمام محكمة اتحادية في واشنطن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدعوى القضائية تتعلق بـ"انتهاك" حقوق هانتر بايدن بشأن الكشف العلني عن بيانات سرية تتعلق بالضرائب الخاصة به، خلال مقابلات تليفزيونية أجريت مع موظفين في هيئة الإيرادات الداخلية.

وكالة الإيرادات الداخلية

وجاء في عريضة الدعوى أن "القضية تتعلق بقرار موظفين من وكالة الإيرادات الداخلية وممثلين عنها وغيرهم بعدم الوفاء بالتزاماتهم، والكشف بشكل متعمد ومتكرر عن بيانات تتعلق بضرائب بايدن خارج إطار الاستثناءات التي يسمح بها القانون للإفصاح عن هذه المعلومات".

ووجهت اتهامات إلى هانتر بايدن الأسبوع الماضي تتعلق بشراء سلاح ناري، بعد فشل اتفاق قضائي كان قد توصل إليه في وقت سابق مع ممثلي ادعاء اتحاديين.