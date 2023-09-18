طوني فرنجيّة: سليمان فرنجيّة لم يكن يوماً عائقاً أمام الحلّ ولكنّ انسحابه ليس مطروحاً حاليّاً

أكد النائب طوني فرنجيّة بأن "رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة لم يكن يوماً عائقاً أمام الحلّ، ولكنّ انسحابه ليس مطروحاً حاليّاً، وحين تطرح الحلول على الطاولة نبحث في الأمر".
واوضح فرنجيّة في حديث تلفزيوني، بان "قائد الجيش جوزيف عون كان مطروحاً كمرشّح منذ البداية ولكنّ اسمه ظهر أخيراً إلى الضوء، وزيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى بنشعي غير مرتبطة بلقائه مع العماد عون".
واكد فرنجيّة باننا "مع الحوار من دون شروط مسبقة، والوضع الاقتصادي لا يحتمل المزيد من الانتظار".
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