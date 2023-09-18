جريحان جراء حادث سير على طريق عام القليلة - صور

نقل عناصر من الدفاع المدني، جريحاً إلى المستشفى اللبناني الإيطالي أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام القليلة-صور. فيما تولت جهات اخرى نقل جريحٍ ثانٍ الى المستشفى للمعالجة.

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